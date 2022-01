Jan Vertonghen donne ses favoris pour le prix du meilleur Belge à l'étranger : "Tielemans mérite d'être dans le top 3".

Alors que la cérémonie du Soulier d'Or approche, le défenseur du Benfica et recordman de sélections avec les Diables Rouges a donné ses favoris pour le prix du meilleur joueur belge à l'étranger.

Dans une interview donnée pour Het Laatste Nieuws, Vertonghen a encensé plusieurs de ses coéquipiers. A commencer par Romelu Lukaku, qu'il met premier de son classement.

"Romelu a été le facteur décisif dans le titre de l'Inter. Il a eu une influence incroyable sur l'équipe, tant sur le terrain qu'en dehors. Les attaquants sont généralement, soit forts et donc assez statiques, soit très rapides. Mais Romelu a les deux. C'est une machine à marquer des buts.", a-t-il déclaré.

Vient ensuite Thibaut Courtois, qu'il considère comme faisant partie de l'élite mondiale à ce poste. "Thibaut est un gardien de but incroyable et le montre chaque semaine dans l'un des plus grands clubs du monde. C'est vraiment agréable de jouer avec un tel gardien derrière soi."

Et pour finir, et ce n'est pas un choix avec lequel tout le monde sera forcément d'accord, Jan place Youri Tielemans, vainqueur de la FA Cup, sur la 3e marche du podium. Selon lui, le milieu de terrain de Leicester "le mérite".