Le Mali s'impose contre la Tunisie, l'arbitre dans les choux

Djenepo, titulaire, a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain et a presque fait basculer le match en faveur.... de la Tunisie. Par contre l'arbitre de la rencontre a certainement sifflé pour la dernière fois de sa carrière.

Le Mali et la Tunisie sont les deux équipes favorites dans ce groupe E de la CAN, avec la Gambie et la Mauritanie. Les deux équipes se sont librées une belle bataille ce mercredi, surtout en seconde période.

Car avant la pause, c'était... le calme plat. Deux équipes qui ne voulaient pas se livrer se regardaient dans le blanc des yeux.

En seconde période, tout va se précipiter. Tout d'abord, un penalty pour le Mali qui est transformé par Kone (50', 0-1). Le reste ne sera que du cirque. Il siffle une main d'un joueur tunisien dans le rectangle adverse... alors que c'est une main de Djenepo. Le VAR lui fait changer sa décision, mais Kahzri manque le penalty.

Ensuite, à la 85ème minute, Mr Janny Sikazwe arrête le match.. avant de se raviser. Dans la foulée, il y a une faute de El Bilal sur Bronn....et il est expulsé alors que le jaune était largement suffisant.

Enfin, après 89minutes et 45 secondes, il siffle la fin du match... définitivement alors qu'il y a eu deux fois le VAR, + 6 changements dans cette seconde période. Et puis même, il n'a pas disputé les 90 minutes de temps de jeu. Bref, une belle mascarade... mais le Mali a gagné.