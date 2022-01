Officiel: Molla Wagué est aussi un joueur du RFC Seraing

Deuxième renfort défensif de la journée pour les Métallos.

Le défenseur central du FC Nantes Molla Wagué est donc un joueur du RFC Seraing. Formé en partie à Caen, où il a notamment côtoyé Grégory Proment et Gérald Kilota, Molla est international malien et a disputé quatre phases finales de la CAN.

Il a également porté les maillots de l’Udinese, Leicester, Watford et Nottigham Forest. La saison dernière, il était prêté à Amiens. Il a signé à Seraing jusqu'à la fin de la saison.