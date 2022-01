La demande de report refusée : Eupen jouera bien contre le Cercle de Bruges

Touchés par le Covid avec pas moins de quatorze joueurs positifs, les Pandas avaient demandé le report de la rencontre.

Eupen sera bien contraint de jouer ce dimanche contre le Cercle de Bruges. Touché par le Covid avec seize cas positifs au sein de son effevtif (dont quatorze joueurs), le club germanophone avait demandé un report de la rencontre. Malheureusement pour les Pandas, la Pro League a refusé cette requête.

"La Pro League a rejeté cette demande et justifie sa décision par le fait que parmi les personnes infectées, il n’y a pas au moins sept joueurs qui ont disputé jusqu’à présent un tiers du temps de jeu. Actuellement, le règlement prévoit qu’un match ne peut être reporté à cause du Covid-19 que si au moins sept joueurs ayant participé à un tiers des minutes de jeu disputés jusqu’à présent ou les deux premiers gardiens de but sont infectés par le Covid-19", a indiqué le club eupenois sur son site officiel.