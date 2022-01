Officiel : Everton se sépare de Rafael Benitez

Everton, sous la houlette de l'entraineur espagnol Rafael Benitez, c'est une 15e place au classement, une série d'1 point sur 12 et un niveau de jeu abyssal. Dans la foulée de défaite subie hier face à Norwich (2-1), les dirigeants des Toffees ont décidé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de pousser Benitez vers la sortie. Le club vient d'officialiser le licenciement de l'Espagnol dans un communiqué.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.