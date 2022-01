PL : Liverpool écrase Brentford, duel spectaculaire entre West Ham et Leeds

Les Reds n'ont pas tremblé face à Brentford, tandis qu'il y a eu plus de suspens du côté de West Ham United.

Liverpool, pour rappel privé de quelques cadres tels que Mohamed Salah et Sadio Mané durant la CAN, n'a pas tremblé pour autant face à Brentford (3-0) : juste avant la pause, Fabinho débloquait la situation sur un service d'Alexander-Arnold (1-0). Les Reds, sans Origi légèrement blessé, ont ensuite fait le break à la 69e via Oxlade-Chamberlain, avant que Minamino le remplace dans la foulée et fasse 3-0 presque aussi vite (77e). Liverpool reste ainsi accroché à la seconde place du classement.

À West Ham, Leeds United mènera la danse dès la 10e minute via Harrison (0-1), qui s'offrira ensuite un doublé pour remettre son équipe aux commandes (1-2, 37e) peu après l'égalisation de Bowen à la 34e. Au retour des vestiaires, les Hammers revenaient encore au score, cette fois via Fornals (52e, 2-2), mais c'est encore une fois Harrison qui signera son triplé à l'heure de jeu (2-3). Jack Harrison n'avait pas marqué avant la Nouvelle Année : après son premier but contre Burnley il y a quelques jours, l'Anglais entame 2022 sur de sacrées bases !