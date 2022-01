Champion et relégué la même saison? C'est possible

Les règlements le permettent en effet.

Le football moderne est ce qu'il est: on peut commencer une saison avec une équipe, la terminer avec une autre de la même division et donc avoir des destins diamétralement opposés. Par exemple, lors de la saison 2008 - 2009, Grégory Dufer a commencé la saison avec le Standard. Il est sur le banc lors de la rencontre face à Roulers.. et puis il s'en va.

Il quitte en effet Les Rouches pour porter les couleurs de Tubize. La saison sera compliquée avec les Brabançons puisqu'au final, il sera relégué. Mais le règlement de l'époque en Pro League étant: si on est une fois sur la feuille, on est considéré comme champion: Dufer est lors de la même saison relégué et champion de la même division puisque le Standard bat Anderlecht au bout du test-match.

Ce cas de figure pourrait encore arriver cette saison... si l'Union remporte le titre et ce même si le règlement a changé: désormais, il faut disputer au moins une minute de temps de jeu. Felipe Avenatti a disputé des rencontres pour le compte de l'Union et il est désormais un joueur du Beerschot. Faites le compte: si les Unionistes remportent le titre et que le Beerschot est relégué...il aura vécu la même aventure que Grégory Dufer.