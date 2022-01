Le Clasico féminin en Champions League se jouera dans un Camp Nou sold-out !

Incroyable engouement en Espagne pour le Clasico féminin entre le FC Barcelone et le Real Madrid, en quarts de finale de la Champions League, le 30 mars prochain : l'équipe catalane, qui joue habituellement au Stade Johan Cruyff (6500 places), évoluera au Camp Nou ... et tous les tickets ont été vendus, à savoir 85.000 places. C'est la deuxième fois de leur histoire que les femmes du Barça jouent au Camp Nou.

Une telle affluence sera un record en football féminin de clubs, battant le duel entre l'Atlético Madrid et le Barça au Wanda Metropolitano en mars 2019 (60.739 places). Ce ne sera cependant pas un record en football féminin de manière générale, celui-ci datant de 1999 et de la finale de Coupe du Monde féminine opposant les USA à la Chine, au Rose Bowl de Pasadena (90.185 personnes).

No more tickets are available for the UWCL clash between Barcelona vs. Real Madrid at the Camp Nou in March.



85,000 tickets were snapped up in three days 🤯👏 pic.twitter.com/Mjghw9G43x