Seraing-Union, clap deuxième : le règlement qui explique pourquoi Mitoma peut jouer

Ce soir, 20h, le duel entre Seraing et l'Union Saint-Gilloise reprendra au Pairay. Une mi-temps, à 11 contre 10 suite à l'expulsion de Jonas Bager. Mais Felice Mazzù comme Jean-Louis Garcia pourront faire des changements dans leur équipe.

Le règlement entourant la reprise du duel entre Seraing et l'Union peut paraître un peu complexe, et s'adapte après tout à une situation rare. Rare mais pas inédite, pas même cette saison, puisqu'en juillet dernier, le duel entre le Beerschot et le Cercle de Bruges était interrompu par des trombes d'eau et devait être interrompu, pour finalement se terminer 72h plus tard (il restait alors 35 minutes de jeu).

Et c'est bien l'USG qui va peut-être "profiter" de cet arrêt, puisque Kaoru Mitoma, élément offensif très important (et auteur d'un triplé contre Seraing lors de la phase aller!), est désormais disponible, remis de son entorse à la cheville. Le règlement est très clair dans ces cas : tout joueur qui aurait pu être repris lors du match initial peut être intégré à la sélection pour la reprise.

Ce que le règlement dit

Après tout, entre samedi et ce mardi, de nouveaux tests Covid ont été effectués, et alors que Seraing peut s'estimer un peu floué de voir Mitoma disponible, c'est l'Union qui l'aurait été si Undav ou Vanzeir avait testé positif. Même chose en cas de pépin à l'entraînement. Précisément, voici ce que le règlement prévoit :

"La période restante du match doit être disputée selon les principes suivants : a) La feuille de match peut contenir les joueurs qualifiés pour jouer qui étaient inscrits sur la « Squad size limit » au moment où le match a été arrêté, indépendamment du fait qu’ils figuraient ou non sur la feuille de match initiale, à l’exception des joueurs remplacés ou expulsés lors du match arrêté ainsi que des joueurs suspendus pour le match arrêté", lit-on à l'alinéa B.6.22 du règlement fédéral.

Comme précisé plus haut, ce scénario n'est pas une première cette saison : le 24 juillet dernier, Beerschot - Cercle de Bruges est arrêté à la 55e pour cause de pluie battante, et reprendra le 27 juillet, un mardi 20h également. Et pour l'occasion, Peter Maes avait également pu compter sur un retour : celui de Marius Noubissi, indisponible initialement en raison d'une blessure, et de retour pour la reprise du match. Le Camerounais était monté au jeu à 3 minutes du terme.

Il sera donc autorisé à Felice Mazzù et Jean-Louis Garcia d'effectuer des changements dans les limites de ceux qu'il leur restait au moment de l'arrêt ; en l'occurrence, la seconde période devant être jouée en intégralité, c'est assez intuitif. Les joueurs remplacés (imaginons par exemple que Kaoru Mitoma remplace Lazare Amani ou Loïc Lapoussin) ne pourront naturellement pas prendre place sur le banc, comme s'ils avaient été remplacés "normalement". Quant à Jonas Bager, il "restera" exclu. Ce type de situation est censée être exceptionnelle ; pas de chance pour l'Union Belge, elle survient déjà pour la seconde fois dans une saison qui n'avait pas besoin de ça pour être difficile à suivre !