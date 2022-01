Pas de Martinez à Everton, un intérimaire nommé en attendant un choix

Alors que la piste Roberto Martinez s'est refroidie malgré une belle offre d'Everton pour le sélectionneur des Diables Rouges, les Toffees ont nommé Duncan Ferguson en tant qu'intérimaire pour les rencontres à venir. Ferguson faisait également partie des coachs envisagés pour reprendre l'équipe à titre définitif, mais ne devrait donc pas rester en place.

C'est la seconde fois que l'Écossais débarque pour aider son ancien club, où il a évolué de 2000 à 2006. Il avait déjà assuré un intérim en 2019. Everton n'a pas donné de timing précis quant à la nomination de son nouveau coach. Frank Lampard et Wayne Rooney sont désormais les noms les plus souvent cités.

🔵 | Duncan Ferguson has been appointed as caretaker manager for our upcoming games.



He will be supported by John Ebbrell and Leighton Baines, along with Goalkeeping Coach Alan Kelly.