L'ex-star brésilienne Robinho fera bel et bien de la prison ferme pour viol collectif

La Cour de cassation italienne a confirmé ce mercredi la sentence de neuf ans de prison infligée à Robinho, à l'époque où le Brésilien évoluait à l'AC Milan.

Les juges de la troisième section pénale de la Cour de Cassation, réunis à Rome, ont jugé l'appel de Robinho (37 ans) irrecevable : la condamnation est donc "définitive", annonce l'avocat de la victime, Me Jacopo Gnocchi, à la presse. "Au total, quinze magistrats italiens ont estimé que les accusations ont été amplement prouvées. Notre souhait est que le Brésil exécute la sentence", a-t-il ajouté.

Robinho serait actuellement au Brésil, après un retour avorté au Santos FC de ses débuts. L'ancienne star du Real Madrid avait alors accepté de signer au pays contre un salaire symbolique, mais n'a finalement pas joué, les protestations au sujet de sa condamnation pour viol collectif ayant persuadé Santos de ne pas l'aligner. Robinho avait en effet déjà été condamné en première instance à 9 ans de prison ferme, que le joueur devra désormais effectuer.

Selon les médias de l'époque, Robinho et cinq de ses amis auraient fait boire une jeune femme albanaise de 22 ans "au point de la rendre inconsciente et incapable de résister". Ils auraient ensuite eu avec elle "des rapports sexuels multiples et consécutifs". Il avait été condamné en 2019 pour viol en réunion, condamnation confirmée en 2020 en appel, et donc désormais en cassation.