Officiel : Deinze se renforce avec un international canadien

La lutte pour la montée en D1A sera acharnée tant tous les candidats se renforcent : Deinze a annoncé l'arrivée d'un international canadien.

Liam Fraser (23 ans), 10 fois international (1 but) et qui était notamment repris ces derniers mois lors des belles performances du Canada en qualifications pour le Mondial 2022, a signé pour 2,5 saisons à Deinze. Il arrive libre du Toronto FC et avait disputé 24 rencontres la saison passée sous les couleurs du Columbus Crew, où il était prêté. Fraser est un milieu défensif de formation mais peut également évoluer en défense centrale.

"Ce sera un gros changement, car je pense que la pression pour s'imposer est bien plus élevée en Europe qu'en MLS", déclare Fraser sur le site officiel de Deinze. "Mais c'est une étape logique dans ma carrière professionnelle. Le club est très ambitieux et tout le projet m'a parlé". Deinze est actuellement 4e de D1B et si Westerlo semble se détacher en tête (34 points), la course est acharnée pour la seconde place, synonyme de barrages, avec 5 équipes en 6 points.