CAN: Battue par la Côte d'Ivoire, l'Algérie prend la porte, les Comores et Selemani remercient la Guinée Equatoriale

L'Algérie a sombré tandis que Guinée Equatoriale a pris la mesure de la Sierre Leone, qualifiant ainsi les Comores.

Côte d'Ivoire-Algérie 3-1

Après son nul contre la Sierra Leone (0-0) et sa défaite surprise face à la Guinée Equatoriale (0-1), l'Algérie n'avait pas le droit à l'erreur ce jeudi dans son match de la 3e journée de la phase de poules contre la Côte d'Ivoire pour filer en huitième de finale.

Alors que l'Algérie avait touché le poteau via Bennacer (21e), les Ivoiriens ouvriront le sscore via Kessié et un intérieur du pied gauche (22e), 1-0. Les Éléphants doubleront la mise grâce à une reprise de la tête de Sangaré, oublié au second poteau (40e), 2-0. En début de seconde période, l'équipe Djamel Belmadi coulera après un sublime ballon enroulé de Pépé (54e), 3-0. L'Algérie obtiendra un penalty mais Mahrez trouvera le poteau (60e). Bendebka redonnera un peu d'espoir en réduisant l'écart de la tête (73e), mais le score n'évoluera plus. Avec cette défaite, l'Algérie, pourtant tenante du titre, quitte donc déjà cette CAN 2021 ! La Côte d'Ivoire finit en tête de sa poule.

Sierra Leone-Guinée Equatoriale 0-1

La Sierra Leone devait réaliser un résultat positif pour se qualifier pour les huitièmes de finale, alors que les visiteurs n'avaient besoin que d'un nul pour verrouiller leur deuxième place et obtenir leur billet pour la phase finale. Le seul but de la rencontre sera inscrit par Ganet (38e). Un but qui offrira ainsi la victoire et la qualification à la Guinée Equatoriale. Mais ce résultat offrait surtout un immense bonheur aux Comores, désormais assurés de finir dans les meilleurs troisièmes et donc de voir les huitièmes de finale.