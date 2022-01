Le FC Séville proche de relancer un flop à Manchester United

Lui et son nouveau coach ne sont pas en bons termes. Il pourrait tenter de se relancer en Andalousie, où il plaît beaucoup.

Selon les informations de Foot Mercato, Anthony Martial (26 ans) serait proche du FC Séville. Le Français est en froid avec son coach, Ralph Rangnick, ce dernier ayant récemment déclaré qu'il avait refusé de faire partie du groupe pour le match contre Aston Villa. Ce qui avait été démenti par l'ancien monégasque.

Le fait est que Martial ne joue plus, et que certains clubs tels que la Juventus s'intéresseraient à lui. La piste la plus chaude viendrait du FC Séville, où le coach Julen Lopetegui aurait fait de l'ailier sa priorité pour ce mercato. Un accord de prêt aurait déjà été trouvé en décembre, et le board sévillan serait récemment venu à nouveau se renseigner quant à Martial, sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2024. Manchester United serait d'accord pour un prêt, à condition que les Andalous prennent en charge le salaire du joueur, qui s'élève à 1,3 millions d'euros par mois.