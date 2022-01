Everton s'incline sur la plus petite des marges face à Aston Villa, jets de projectiles sur les joueurs

Plus rien ne va à Everton. A nouveau défaits ce week-end, les Toffees sont tombés sur un ancien joueur revanchard.

Aston Villa s'est imposé face à Everton (0-1). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Emiliano Buendia (45e + 3). C'est Lucas Digne, ancien joueur d'Everton et transféré récemment chez les Villans, qui a donné la passe décisive. Ce qui n'a visiblement pas beaucoup plu aux supporters d'Everton, qui ont lancé une bouteille vers le latéral Français tandis qu'il célébrait le but avec ses coéquipiers. Il a été touché au visage et est resté un moment au sol, avant de se relever. Matty Cash a également été visé. Pour son retour sur les terres de Goodison Park, le coach des Villans Steven Gerrard joue à nouveau un mauvais tour à Everton, qui s'enlise à la 16e place du classement de Premier League. Aston Villa est 10e.

🤬 But d'Aston Villa et des jets de projectiles vers Matty #Cash et Lucas #Digne !



🤕 Les deux hommes finissent au sol !#PremierLeague #EVEAST pic.twitter.com/q0awUfkcVY — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 22, 2022