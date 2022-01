Can: incroyable séance de tirs au but qui qualifie le Burkina Faso de Koffi et de Tapsoba



Photo: © photonews

La rencontre a été remplie de rebondissements et la séance de tirs au but a été dantesque. Burkina Faso 8-7 Gabon Revivre Le premier 8e de finale de la CAN a tenu toutes ses promesses ! A Limbé, le Burkina Faso a difficilement pris le dessus sur le Gabon (1-1, 7-6 tab). Les Étalons ont fait la course en tête durant une majeure partie du match puisque Bertrand Traoré, qui avait manqué un penalty (18e), a ouvert la marque d'une frappe à ras de terre. Dans une partie décousue avec des défenses portes ouvertes, les Panthères, réduites à dix après l'expulsion pour un second avertissement d'Obissa (67e), a arraché l'égalisation dans le temps additionnel sur un but contre son camp de Guira suite à une tête d'Ecuele Manga (90e+1). Les deux équipes ont dû se départager lors d'une séance de tirs au but suffocante finalement remportée par le Burkina (7-6, avec 9 tireurs de chaque côté), qui retrouvera le vainqueur de Nigeria-Tunisie, samedi prochain, en quarts de finale.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Recevez les articles de votre équipe préférée par mail