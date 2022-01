La Gambie continue sa folle épopée et se qualifie pour les quarts de la CAN !

Les Gambiens, emmenés par le coach belge Tom Saintfiet, réalisent à nouveau un exploit, cette fois-ci contre la Guinée.

La Gambie, 150e équipe au monde au classement FIFA et "Petit Poucet" de cette CAN, a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la CAN en venant à bout de la Guinée. Les hommes de l'entraîneur belge Tom Saintfiet, avec les Belgicains Marreh et Jallow, se sont qualifiés grâce à un but de Barrow à la 71e minute. Suffisant pour sortir l'équipe de Kaba, Cissé et Konaté. Les Guinéens se sont vus refuser un but à la 77e et ont touché le poteau et la barre dans le temps additionnel. Conté, l'ancien d'Anderlecht et de La Gantoise sera exclu. Mais où ce conte de fées s'arrêtera-t-il pour les Scorpions ?