🎥 L'incroyable discours de Tom Saintfiet : "Vous allez montrer au monde entier que vous êtes des héros"

Pour sa première participation au Championnat d'Afrique des Nations, la Gambie affrontera le Cameroun, pays hôte, en quart de finale. Reste à savoir quel discours Tom Saintfiet tiendra ensuite à ses joueurs. Celui qu'il a donné avant le choc contre la Guinée en valait la peine.

"Ce qui s'est passé ces derniers jours est incroyable. Mais cela nous rend plus forts", a déclaré le technicien belge dans le vestiaire. "Nous avons eu de la malchance, avec un mauvais terrain, et pourtant nous nous battons toujours. Nous sommes une seule équipe, peu importe qui joue où. Jouez intelligemment, jouez simplement, démarrez concentrés et ne donnez pas de coups francs dans les zones dangereuses. Jouez de manière compacte et pas trop près des seize, et essayez de sortir rapidement."

"Mais le plus important de tout : nous allons gagner en tant qu'équipe. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons montrer au monde entier, et pas seulement à la Gambie, que vous êtes des héros. Toute la malchance de ces derniers jours ne signifie rien aujourd'hui, car après ce match, nous ferons la fête. Puis, nous allons battre le Cameroun en quart de finale."

