L'AS Saint-Etienne s'offre une première victoire depuis deux mois

Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1, l'a emporté sur la pelouse d'Angers.

L'ASSE peut-il encore se sauver ? Les Verts sont bons derniers de Ligue 1, dans une situation catastrophique, et ne l'avaient plus emporté en championnat depuis le 21 novembre dernier. Et ce mercredi, Saint-Etienne s'est offert un bol d'air : en déplacement à Angers (douzième de Ligue 1), la lanterne rouge l'a emporté (0-1) sur un but contre son camp de Batista Mendy.

Au classement, l'ASSE n'est pas encore tiré d'affaire puisqu'il reste à 5 unités du premier non-relégable, à savoir Bordeaux. Lequel de ces deux géants du championnat de France basculera en Ligue 2?