Un joueur prêté par d'Anderlecht bientôt cédé ?

Le joueur ne rentre plus dans les plans de Kompany. Le club où il est actuellement prêté pourrait définitivement le recruter.

Mohammed Dauda (23 ans), prêté par Anderlecht à Carthagène, pourrait bien être définitivement cédé par le Sporting. Selon La Verdad, Carthagène, actuellement 7e de deuxième division espagnole, voudrait en effet activer l'option d'achat du Ghanéen et débourser 500.000 euros pour s'attacher ses services. Majorque et Cadix se seraient même renseignés sur le joueur, qui réalise une saison intéressante avec 3 buts et 2 assists en 24 matchs. Il s'agirait ici d'une excellente porte de sortie pour celui qui est lié jusqu'en 2023 avec le RSCA.