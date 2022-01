Un joueur de Brentford insulte son club dans une vidéo

Il s'en est ensuite excusé, mais pas sûr que cela passera pour autant aux yeux de ses supporters et de ses dirigeants.

L'attaquant de Brentford Ivan Toney apparaît dans une vidéo où on le voit insulter son club actuel. La vidéo a été tournée durant les vacances du joueur à Dubai. Il y apparaît torse nu et lance à plusieurs reprises "F*** Brentford".

Selon plusieurs médias anglais, le club enquêterait actuellement au sujet de cette vidéo.

Le joueur de 25 ans s'est ensuite excusé de son comportement via une publication sur ses réseaux sociaux.

"La vidéo a été raccourcie et montée, mais je dois accepter l'impact qu'elle a eu et que je n'aurais pas dû me mettre dans cette position. (...) Je veux m'excuser envers tous les fans de Brentford. Je respecte la manière dont vous supportez l'équipe et je dois dire à quel point j'aime jouer pour ce club et pour vous", peut-on y lire.