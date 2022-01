Un supporter anglais décède après un malaise cardiaque en tribunes

La rencontre entre Fulham et Blackpool (1-1) a été interrompue hier après 15 minutes de jeu. Paul Parish, un supporter local, est en effet victime d'un malaise cardiaque dans les tribunes.

En fin de rencontre, Fulham annonce sur les réseaux sociaux que Paul Parish est malheureusement décédé à l'hôpital. "C'est avec une immense tristesse que nous informons les fans du décès d'un supporter, Paul Parish. Paul a été victime d'un arrêt cardiaque et a été soigné dans la tribune lors du match de cette après-midi avant d'être transféré à l'hôpital. Nos condoléances vont aux proches de Paul."

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.



Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.



Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC