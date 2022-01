Sinan Bolat devrait rester à La Gantoise

Sinan Bolat intéresse plusieurs grands clubs turcs, mais La Gantoise ne souhaiterait pas se séparer de son portier.

Titulaire inamovible à Gand et de retour à son meilleur niveau, Sinan Bolat (33 ans) intéresse à nouveau plusieurs clubs turcs : lui qui a porté les couleurs de Kayserispor et Galatasaray dans sa carrière était à nouveau suivi par ... le Gala, qui lutte pour son maintien en D1 cette saison, mais aussi le rival Fenerbahçe, qui tenait la corde. On parlait ainsi d'un montant de 600.000 euros pour l'international turc (12 caps).

Mais Gand a freiné des quatre fers et mis son veto, annonce Het Laatste Nieuws : alors qu'on s'attendait à voir Bolat partir, il devrait finalement rester au club. Mieux : en fin de contrat en juin prochain, Sinan Bolat devrait se voir propose un nouveau bail.