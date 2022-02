Mauvaise nouvelle du côté de Seraing

Ce vendredi soir, le RFC Seraing se déplace au Mambourg pour y affronter le Sporting de Charleroi lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Louis Garcia ne pourra pas compter sur tout le monde pour le déplacement à Charleroi. "Molla Wagué est forfait, il est blessé à la cuisse. Il va faire effectuer des examens complémentaires, mais il devrait être indisponible plusieurs semaines... Nous devons évaluer désormais la gravité de sa blessure et suivre son évolution. Il n'est pas non plus sorti sur une civière, nous avions anticipé son changement contre Eupen", a confié le coach des Métallos qui va devoir se passer des services de son défenseur expérimenté arrivé cet hiver pour aider le promu.

© photonews

Après le retour de Cissé, le pensionnaire du Pairay va récupérer son deuxième joueur ayant participé à la CAN. "Nous attendons aussi Alblie Jallow dont le retour en Belgique est prévu aujourd'hui. Cependant, il est blessé au ligament latéral interne du genou... Il n'a pas joué depuis une semaine, et nous allons constater cela quand il sera ici. Pour le reste du groupe, il y n'a pas de soucis particuliers. Sami Lahssaini va mieux et est opérationnel. J'ai envoyé Spago et Douane jouer avec la réserve, c'était important pour moi. C'est la fin du mercato, et nous souhaitons bon vent à Dario Del Fabro et Théo Pierrot. Ce dernier a vécu une belle histoire de sept ans avec Seraing, et nous lui souhaitons le meilleur pour le futur", a souligné le technicien français.