Erling Haaland forfait pour le match contre Leverkusen

Le géant Norvégien connaît quelques problèmes physiques cette saison.

Le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel devra à nouveau faire sans son serial buteur Erling Haaland (20 matchs, 23 buts et 6 assists) pour la réception de son plus proche poursuivant, le Bayer Leverkusen.

Le coach des Borussen a en effet déclaré en conférence de presse que l'attaquant n'était pas attendu pour la séance d'entraînement collectif prévue avant la rencontre.

Le Norvégien souffre de problèmes musculaires récurrents cette saison. Il n'a plus disputé de match avec le BVB depuis la victoire contre Hoffenheim le 22 janvier dernier. C'est sa troisième période d'indisponibilité cette saison.