Michel-Ange Balikwisha conquiert le cœur des supporters de l'Antwerp

Michel-Ange Balikwisha avait été acheté pour une sommes record l'été dernier (6 millions d'euros). Après des débuts difficiles avec le matricule 1, il est en train de s'affirmer et de devenir l'un des chouchous du club anversois.

Michel-Ange Balikwisha a connu des débuts difficiles à l'Antwerp en raison de nombreuses blessures et a dû trouver sa place dans une équipe totalement nouvelle.

Cependant, ces dernières semaines, il s'est rapproché de sa meilleure forme. Non seulement il est devenu le joueur du mois de janvier, mais les fans ont également élu son but contre le KV Ostende comme le plus beau but du mois.

L'Antwerp a remporté trois de ses quatre matchs en janvier. Grâce notamment à deux buts et deux passes décisives du jeune attaquant.