Milik, le héros marseillais, ne boudait pas son plaisir

Dans un Vélodrome bouillant, le Polonais a montré a tout le monde qu'il était encore un grand joueur... même s'il avait perdu sa place ces dernières semaines.

Auteur d'un triplé, l'avant-centre Arkadiusz Milik (27 ans, 13 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a porté l'Olympique de Marseille contre Angers (5-2) ce vendredi lors de la 23e journée de Ligue 1. Nommé homme du match et noté 10/10 par la rédaction de Maxifoot, l'international polonais a savouré cette performance après des dernières semaines compliquées.

"C’est une soirée incroyable. Un peu étrange car on ne s’attendait pas à un tel début de match en prenant deux buts. Mais on a réussi à obtenir ce résultat, c’était une soirée fantastique pour nous et aussi pour moi avec ce triplé. Je n’ai pas eu des dernières semaines faciles, notamment mentalement, donc ça fait du bien de marquer ce triplé. C’est plutôt une bonne soirée", a confié l'ancien Napolitain, avec un grand sourire, pour Prime Vidéo.

De retour comme titulaire sur ce match, Milik a envoyé un message à son entraîneur Jorge Sampaoli avec une telle copie !