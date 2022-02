Officiel : un ancien d'Anderlecht et de Mouscron rejoint le club de Nacer Chadli

A peine revenu de la CAN avec l'Egypte malheureuse finaliste, Mahmoud Trézéguet (27 ans) a été prêté par Aston Villa à l'Istanbul Başakşehir.

Il évoluera avec le club de Nacer Chadli jusqu'à la fin de la saison. L'Egyptien avait connu de graves problèmes physiques, ayant été opéré au genou et ratant 238 jours de compétition soit 25 matchs avec les Villans.

Trézéguet avait rejoint Anderlecht en 2015, il avait été notamment prêté à Mouscron pour la saison 2016-2017.

Pizzi a également été officialisé.

Trézéguet has joined İstanbul Başakşehir on loan until the end of the season.



Wishing you all the very best in Turkey, @Trezeguet. 👊