🎥 Premier League : De Bruyne buteur lors de la victoire de City, deuxième défaite de rang pour Tottenham

Plusieurs rencontres étaient au programme de la soirée, à l'occasion de la 24ème journée de Premier League.

Manchester City - Brentford

Titulaire, Kevin De Bruyne et les siens ont fait le boulot face au promu. Riyad Mahrez (40e) ouvrait le score sur penalty suite à une faute de Rasmussen sur Sterling. Après le repos, City gardait la mainmise sur le jeu, et KDB doublait logiquement la mise (69e). Raya repoussait une tentative de Sterling, le ballon revenait au Belge qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Manchester City prends (provisoirement) douze points d'avance sur Liverpool en tête.

Zo gemakkelijk moet je het @DeBruyneKev nu ook weer niet maken... ???? pic.twitter.com/T20S5Df70v — Play Sports (@playsports) February 9, 2022

Norwich City - Crystal Palace

C'est sans Christian Benteke (resté sur le banc) que Crystal Palace a pris un point chez le 18e de Premier League. Teemu Pukki ouvrait le score rapidement, après une minute de jeu à peine. Il fallait attendre la fin de match pour voir Zaha égaliser (60e).

Tottenham - Southampton

Partie spectaculaire chez les Spurs qui prenaient l'avance grâce à un auto-but de Bednarek (18e). Mais Broja (23e) réagissait rapidement pour égaliser. En fin de match, Son (70e) redonnait l'avance à Tottenham mais les Saints renversaient alors le match avec l'égalisation d'Elyounoussi (79e) puis le but d'Adams (82e) qui offrait la victoire à Southampton.

Aston Villa - Leeds United

James (9e) ouvrait le core pour les Peacocks, qui subissaient ensuite les foudres de Philippe Coutinho (30e) et de J. Ramsey (38e et 43e) auteur d'un doublé. James inscrivait son second juste avant la pause et gardait Leeds dans le match, avant que Diego Llorente (63e) n'égalise.