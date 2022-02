Christian Eriksen : "Je veux à nouveau être vu comme un joueur de classe mondiale"

Christian Eriksen a enfin retrouvé un club après son accident cardiaque à l'Euro. Le Danois s'est engagé lors de cette fenêtre hivernale pour le club de Brentford.

Pour les médias des Bees, il s'est confié dans une interview.

Le Danois devra jouer avec un pacemaker, le premier joueur à fouler une pelouse anglaise avec cet appareil. Il a expliqué comment il a réussi à se remettre sur pied, non sans mal.

"Si je pouvais faire le programme avec les tests que le médecin m'a imposé, alors je pourrais lentement me remettre à jouer au football. Tout d'abord, il y avait beaucoup de tests pour voir comment le cœur réagissait à nouveau à l'entraînement physique. C'était difficile. Les trois premiers mois, je n'ai rien fait mais ensuite, les trois ou quatre derniers mois, j'ai suivi le programme de rééducation. C'était difficile de voir des matchs au début parce que vous voulez toujours en faire partie. J'ai même commencé à ne plus suivre les matchs et à me concentrer sur autre chose ou sur la famille."

Il a également parlé de ses ambitions, en affirmant qu'il veut revenir au top niveau. "Nous avons la chance de pouvoir reprendre une vie normale à Brentford. Mon objectif est d'être à nouveau vu comme Eriksen, le joueur de classe mondiale. J'ai reçu le feu vert des médecins, que je suis capable d'être Christian, le footballeur. Bien sûr, j'aurai toujours le pacemaker avec moi, et tout le monde aura le souvenir de ce qui s'est passé, mais c'est maintenant le moment de créer de nouveaux souvenirs et de regarder vers l'avenir", a-t-il déclaré, déterminé à nouveau à se montrer sur les terrains.

💬 “In the beginning it was difficult to see matches because I wanted to be there. Lately it started coming back; I touched the ball, was on the pitch, smelled the grass. 𝙏𝙝𝙚 𝙚𝙭𝙘𝙞𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙘𝙠"#BrentfordFC #EriksenJoins