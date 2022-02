Officiel : Thomas Kaminski prolonge aux Blackburn Rovers

Les Blackburn Rovers ont officialisé la prolongation de leur gardien Thomas Kaminski. Le Belge de 29 ans a ainsi prolongé son bail chez l'actuel 3e de Championship jusqu'en 2025.

La suite d'une belle aventure pour l'ancien gardien de La Gantoise et d'Anderlecht, élu en 2020 joueur de l'année par ses supporters. Peut-être aura-t-il l'occasion de goûter à la Premier League d'ici là...

🙌 𝗛𝗲'𝘀 𝗮 𝗸𝗲𝗲𝗽𝗲𝗿!



✍️ We are delighted to announce that @Kaminski26 has signed a new contract with the club! #Kaminski2025 | #Rovers 🔵⚪️