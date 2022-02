Amir Murillo: "C'est aussi pour ma famille que je joue"

Depuis la Belgique et Anderlecht, Amir Murillo soutient énormément sa famille au Panama.

Cela fait un an et demi maintenant qu'Amir Murillo est devenu incontournable au Sporting d'Anderlecht. Le Panaméen enchaine les titularisations, notamment grâce à une motivation très précise. En effet, il est difficile pour bon nombre de familles de joindre les deux bouts au Panama, surtout si vous êtes membre d'une famille nombreuse comme c'est le cas pour le latéral droit d'Anderlecht, qui a quatre soeurs et un frère. "Mon frère aîné, qui est policier au Panama, et moi nous occupons de ces soucis autant que possible. Deux de mes quatre sœurs travaillent aussi, mais leur salaire ne suffit pas pour joindre les deux bouts. Au Panama, ce n'est pas vrai que si vous avez un travail, vous gagnez nécessairement votre sandwich. Et ma mère a cessé de travailler il y a deux ans. Je l'admire."

Sur son corps, Amir Murillo s'est ainsi fait tatouer deux des personnes les plus importantes pour lui, à savoir sa mère et sa grand-mère. "Maman était le seul soutien de famille dans notre famille après que mon père nous a quittés. Les emplois qu'elle a parfois occupés... Par exemple, elle a passé des années à nettoyer dans de nouveaux bâtiments industriels. Cependant, elle n'a jamais obtenu la sécurité d'emploi dans ce secteur. Parfois, elle était même sans emploi pendant un an, attendant un coup de téléphone. Quant à ma grand-mère, elle était mon héros. Enfant, je passais plus de temps avec elle qu'à la maison, car ma mère devait beaucoup travailler ou était occupée pour nous. Grand-mère était toujours prête à nous recevoir. Elle est décédée il y a neuf ans, ce qui a été un coup dur pour elle. Je lui dois entièrement mon état d'esprit positif. Bien qu'elle vive dans la pauvreté, elle a insisté sur le fait qu'un jour nous aurions "tout"