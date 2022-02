🎥 Porto - Sporting se termine dans le chaos: des cartes rouges à la pelle

Ce vendredi, le FC Porto et le Sporting Lisbonne se sont affrontés, et le mot est juste. Sportivement, la rencontre s'est terminée sur un score de 2-2. Après, la rencontre a été très engagée avec pas moins de 10 cartons jaunes et 5 cartons rouges dont un pour un membre du staff.

Quand on voit le chaos total dans lequel s'est terminé ce duel, on comprend non seulement le pourquoi du comment des cartons rouges, mais aussi que les protagonistes vont être suspendu pendant quelques journées.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh