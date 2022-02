🎥 L'arbitre annule un incroyable but contre son camp en Roumanie

Le football a l'habitude de nous réserver des moments de joie, de peine et d'émotion, mais aussi d'incroyables fous rires, comme ce fut le cas cette après-midi en première division roumaine. Le FC Arges, septième, accueillait Mioveni, douzième. Au quart d'heure de jeu, alors que les locaux mènent 1-0, le gardien de but de Mioveni, Justin Popescu, procède à un renvoi aux six mètres. Alors que ce dernier veut relancer de manière courte vers son coéquipier Ionut Balaur, le ballon est dévié par...un autre défenseur de l'équipie visiteuse, Adrian Scarlatache, et termine sa course au fond des filets. Heureusement pour lui et pour son équipe, l'arbitre a annulé le but, car le ballon n'était pas totalement à l'arrêt au moment de la relance du gardien. Finalement, le score n'a plus évolué, et le FC Arges s'est imposé 1-0.

Un incroyable moment qui aurait, sans doute, eu sa place dans les plus beaux buts contre son camp de l'année.

Breaking: The best own goal in the history of football was just scored in the Romanian top flight.

The ref canceled it because the ball was still bumping when the keeper hit it. Scenes! pic.twitter.com/wkN2E2ASDD