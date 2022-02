Les Red Devils se cherchent dans l'ombre des Citizens

Pendant que City jouera à Lisbonne, Manchester United aura une belle occasion de revenir dans le top 4 mais surtout la confiance offensive.

La saison de Manchester United est plus proche du cauchemar que du rêve souvent évoqué dans son théâtre. A la traîne en championnat, et même si les Mancuniens vont disputer dans une semaine leur huitième de finale de Ligue des Champions contre l’Atlético, les critiques s’abattent sur les hommes de Rangnick.

La cause ? Le manque d’efficacité offensive de l’équipe, et ce malgré la présence de Cristiano Ronaldo. Ce dernier, est d’ailleurs très critiqué car il vient d’aligner 6 rencontres de suite sans marquer le moindre but. Cependant, il n’est pas le seul à devoir porter le poids de l’attaque sur ses épaules.

Marcus Rashford et Jadon Sancho sont loin de jouer la meilleure saison de leur carrière, même si dans le cas de Sancho on peut parler d’une saison d’adaptation. Rashford n’a marqué que 5 buts toutes compétitions confondues, Sancho en est à 4.

De plus, Adinson Cavani est blessé et tout le monde sait que Mason Greenwood ne rejouera plus avant longtemps. Mais si les Mancuniens veulent relancer leur saison et atteindre leurs objectifs, ils vont devoir trouver une solution, à commencer par ce soir contre Brighton dans le cadre de leur match en retard de Premier League. 38 buts marqués en 24 matches de championnat, c’est trop peu.

Les supporters d’Old Trafford attendent donc des buts ce soir, et espère le retour en forme de Cristiano Ronaldo. Trois points ce mardi et c’est le retour dans le top 4, et ce top 4 est vital pour le club.