Liverpool voudrait prolonger James Milner

James Milner (36 ans), depuis qu'il a rejoint Liverpool en 2015 en provenance de Manchester City, c'est 274 matchs, 26 goals, 44 assists, mais surtout une polyvalence et une solidité à toute épreuve. Véritable couteau suisse du système de Jurgen Klopp, l'international anglais aux 61 sélections a changé de dimension et s'est institué comme une légende des Reds.

Le contrat de l'Anglais se termine à la fin de cette saison, mais sa belle aventure du côté d'Anfield n'est peut-être pas encore finie : Liverpool lui aurait proposé une prolongation de son contrat, pour un an supplémentaire. C'est le journaliste Fabrizio Romano qui a relayé l'information : l'offre aurait été émise par le club au joueur, et cela ne dépendrait plus que de lui...

Liverpool offered James Milner a one-year contract extension. Talks are now underway, as Jurgen Klöpp wants Milner to be part of the team also next season. 🔴📑 #LFC



Talks will continue in the coming days/weeks - it’s up to Milner now. pic.twitter.com/bUXac9UpAz