Nagelsmann est sous le charme d'un de ses joueurs

Le coach allemand a salué la performance de Coman ce mercredi en Ligue des Champions.

Buteur en seconde période, l'ailier Kingsley Coman (25 ans, 6 matchs et 2 buts en LdC cette saison) a sauvé le Bayern Munich contre le RB Salzbourg (1-1) mercredi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. En conférence de presse, l'entraîneur munichois Julian Nagelsmann a souligné l'impact de l'international français.

"On a vu toute son importance en seconde période. Il n'a pas fait que marquer. Il s'est procuré d'autres occasions où nous aurions pu marquer plus de buts. C'est simple, il remporte tous ses duels en un contre un. C'est important d'avoir un joueur comme lui quand vous n'êtes pas bien entrés dans le match. C'était notre cas sur les 25 premières minutes. C'était mieux en seconde période. Coman n'est pas décisif à chaque fois, mais il donne toujours du rythme à un match. Il a été beaucoup sollicité, avant de finir par marquer un but très important pour nous", a apprécié le technicien allemand