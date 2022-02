Leicester City érigera une statue en hommage à son ancien président, décédé dans un crash aérien

Sa mort avait ému le monde football entier du football : le 27 octobre 2018, Vichai Srivaddhanaprabha, alors président de Leicester City, perdait la vie dans un accident d'hélicoptère après la réception de West Ham. L'engin s'écrasait près du King Power Stadium et tuait les 5 membres de l'équipage, dont l'homme d'affaires thaïlandais.

Le club anglais a annoncé qu'en mémoire de cet accident et afin de rendre hommage à leur ancien président qui a vu Leicester remporter un titre de Premier League en 2016, un monument sera installé aux abords du stade et dévoilé en avril prochain.

