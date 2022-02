"Miaou" : quand un joueur de Newcastle provoque Kurt Zouma en plein match

Le Français reste au coeur d'une énorme tempête médiatique suite à la diffusion d'une vidéo le montrant maltraiter son chat.

La vidéo montrant Kurt Zouma maltraiter son chat a suscité une vive indignation outre-Manche.

Malgré la pression populaire et une demande croissante de suspension, David Moyes compte toujours sur son joueur.

Ainsi, contre Newcastle cet après-midi (1-1), Kurt Zuma a non seulement été hué par une bonne partie de ses supporters, on apprend également qu'il aurait été taquiné par ses adversaires.

En effet, l'ancien joueur de Liverpool Stan Collymore a évoqué une plainte de Craig Dawson auprès de l'arbitre, après que Chris Wood, l’attaquant des Magpies, ait pris un malin plaisir à glisser des "Miaou" à l'oreille de Zouma tout au long de la rencontre, pour tenter de déstabiliser le Français.

Ce dernier n'a pas non plus été épargné par les supporters de Newcastle qui ont arboré des peluches et des chats gonflables.