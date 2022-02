Premier League : Chelsea et Lukaku vainqueurs à Crystal Palace, Brighton et Trossard giflés par Burnley

Plusieurs Belges en action en Premier League dans cette 26e journée de championnat.

Arsenal recevait Brentford et Albert Sambi Lokonga n'était pas titulaire chez les Gunners ; le Diable n'est même pas monté au jeu, mais son équipe l'a emporté via deux buts tombés en seconde période et signés Partey (48e) et Saka (79e). Brentford (où Christian Eriksen, très attendu, n'est pas encore prêt à faire ses débuts) a réduit l'écart en toute fin de rencontre via Noergaard, sans parvenir à égaliser. Arsenal reste dans la roue de West Ham à la 6e place mais compte 3 (!) matchs de retard sur les Hammers. Des Hammers qui recevaient Newcastle United et ont partagé l'enjeu (1-1), ce qui laisse les Magpies 5 points au-dessus de la zone rouge après ce bon point pris à Londres.

Crystal Palace, sans Benteke également resté sur le banc, recevait de son côté Chelsea et Romelu Lukaku, titulaire. Le Diable n'a pas retrouvé le chemin des filets : les Blues ont dû s'en remettre à un but dans les dernières minutes signé Ziyech (89e), qui avait déjà vu un but être refusé par le VAR à la 75e. Une victoire importante pour rester solidement accroché à la 3e place.

Brighton & Hove Albion, où Leandro Trossard est monté au jeu à la 56e, n'a rien pu faire face à Burnley : les Seagulls se sont lourdement inclinés (0-3), qui prennent là trois points très importants dans la course au maintien et prouvent qu'ils sont encore en vie. Au contraire de Norwich City : les Canaris, eux, se sont inclinés à Liverpool où Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis son retour de la CAN (3-1).

19/02/2022 13:30 West Ham Utd - Newcastle Utd 1-1 19/02/2022 16:00 Arsenal - Brentford 2-1 19/02/2022 16:00 Aston Villa - Watford 0-1 19/02/2022 16:00 Brighton - Burnley 0-3 19/02/2022 16:00 Crystal Palace - Chelsea 0-1 19/02/2022 16:00 Liverpool - Norwich City 3-1 19/02/2022 16:00 Southampton - Everton 2-0 19/02/2022 18:30 Manchester City - Tottenham 1-1