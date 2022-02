Zulte Waregem réagit au comportement de ses supporters à Courtrai

Les supporters de Zulte Waregem, furieux du non-match de leurs joueurs à Courtrai, se sont signalés par des jets de projectiles en fin de rencontre. Le club a réagi à ces écarts.

Perdre un derby 5-0 et se retrouver englué dans la lutte contre la relégation : il y a de quoi rendre furieux les supporters de Zulte Waregem, qui ont exprimé leur colère par des jets de projectiles en fin de match à Courtrai. Le club flandrien a réagi à ces événements, appelant ses supporters à "garder leur calme et ne plus poser plus de problèmes au club".

"L'Essevee comprend la déception des supporters mais regrette la façon dont elle a été exprimée. Jeter des objets sur le terrain et se bagarrer n'est en aucun cas acceptable. Le club se rend compte que cela est dû à une minorité, mais cela pourrait entraîner une amende pour le club et une interdiction de stade pour les personnes impliquées", lit-on dans le communiqué. Une rencontre est prévu durant la semaine prochaine entre le conseil d'administration et les représentants des supporters de Zulte Waregem.