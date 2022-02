Luka Elsner finira-t-il la saison sur le banc du Standard ?

Malgré la crise sportive profonde que traverse le club liégeois, le coach a été maintenu dans ses fonctions (au moins) pour le match de ce week-end contre Gand.

Difficile de résumer et de ne pas céder à la consternation lorsque l'on évoque la situation actuelle du Standard de Liège. Battus ce week-end face à Ostende (1-0), les Rouches ont livré l'un des pires matchs d'une saison qui prend les dangereuses allures d'une déroute collective et d'une lutte pour le maintien que peu auraient osé imaginer en bord de Meuse.

Après un quatrième match de suite sans victoire et un niveau de jeu qui n'a de cesse de poser question, la situation du coach Luka Elsner est plus que jamais mise en danger. Son bilan comptable est largement moins bon que celui de son prédécesseur Mbaye Leye, mais surtout, le contexte lui, est encore pire.

Tout d'abord, concernant l'état de forme général du noyau mis à sa disposition. Si des Cafaro ou des Emond ont montré quelques belles choses dès leur arrivée et ont marqué à des moments importants, cela s'est bien vite essouflé, la faute à une animation globale insuffisante. Selim Amallah, qui peut peser sur l'issue d'un match, est hors-forme, tout comme Merveille Bokadi ou Samuel Bastien. La défense est également loin d'offrir des garanties, Kostas Laifis et Noë​ Dussenne n'étant vraiment plus au niveau qu'ils avaient pu afficher auparavant. Le management d'Elsner pose question également, puisque Gojko Cimirot ne joue plus et que Moussa Sissako, malheureux buteur annulé contre le Cercle puis mis sur le banc par après suite à une bourde, va de rebondissement en rebondissement. Rajoutez - évidemment - à cela une gestion incompréhensible pour certains de la part de la direction qui a décidé de se séparer de deux éléments offensifs que sont Muleka et Klauss ainsi que du jeune Ameen Al-Dakhil. Ou comment parasiter la situation purement sportive du club - qui est, n'ayons pas peur des mots, catastrophique - avec des questions internes et liées à une gestion défaillante, et ce n'est pas le seul exemple, loin de là.

Le Slovène semble d'ailleurs ne plus savoir quoi faire pour faire relever la tête à ses joueurs et créer un électrochoc, comme il l'avait déclaré en interview d'après-match. Une situation similaire à celle de Mbaye Leye - comme l'a fait remarquer Wesley Sonck - avant que celui-ci ne prenne la porte...

Gand, la dernière chance ?

Pourtant, il a aujourd'hui été décidé de maintenir Luka Elsner à la tête du Standard. Si La Dernière Heure notamment relaye que le match de dimanche face à La Gantoise sera la dernière chance pour lui de ne pas se faire éjecter du siège sur lequel il est installé, cette décision a été prise dans des conjonctures internes tout aussi chaotiques que la situation sportive. En d'autres mots : le Standard n'avait pas vraiment le choix.

Surtout qu'après le match du week-end prochain puis le Beerschot c'est le derby wallon qui attend les Rouches. Imaginez un tel choc à la résonance populaire et sportive déjà si marquées en temps normal fragiliser davantage le club liégeois et la position de son entraîneur...

Déjà secoué par les scandales judiciaires qui touchent la plupart des grands clubs de Pro League, le Standard est activement à la recherche d'un investisseur. Si Elsner tient jusqu'au rachat et qu'il n'est pas remplacé par son adjoint Will Still ou Réginal Goreux d'ici-là, on ne donne par contre pas cher de sa peau dès que ce dernier sera acté...