Romelu Lukaku et Chelsea, le double rêve brisé

Chelsea était le rêve du Diable Rouge, et le moins que l'on puisse dire c'est que tout ne se passe pas comme prévu.

Dans le monde du football, que l’on sait impitoyable, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Comme l’explique Zlatan Ibrahimovic dans son autobiographie, après la déception de son transfert au FC Barcelone : "Parfois le rêve d’un homme peut se transformer en cauchemar". C’est un peu le cas pour Romelu Lukaku.

Nous sommes en 2011 et Romelu est toujours au Sporting d’Anderlecht, mais on le sent sur le départ. Puis la nouvelle tombe : il prend la direction de Chelsea. Son papa l’avait dit à l’époque : "il dansait dans le salon avec son maillot de Chelsea". Tous les ingrédients étaient réunis pour une bonne issue.

Sa première saison se fait presqu’exclusivement de la tribune. Après 12 mois, c’est West Brom qui le sort de la tribune et de l’anonymat en Premier League. La suite, on la connait globalement : il explose, est vendu à Everton, puis il file à Manchester United avant de signer la meilleure saison de sa carrière à l’Inter : un titre de champion, une finale d’Europa League et des chiffres affolants : 30 buts et 10 passes décisives en 44 rencontres.

Cependant, l’histoire repasse les plats. L’Inter a des soucis financiers, Conte s’en va et Romelu Lukaku doit être vendu pour équilibrer les comptes. Le Diable Rouge fait alors son retour du côté des Blues, qui sortent d’une victoire en Ligue des Champions avec Thomas Tuchel. On se dit, et certainement lui aussi, que c’est le bon moment pour enfin réussir dans le club de son cœur.

Premier match, premier but, puis… tout se gâte jusqu’au mois de décembre. Il perd sa place dans l’équipe, ne se sent pas important et clame haut et fort son amour pour l’Inter aux yeux du monde. Depuis, c’est la soupe à la grimace, même s’il participe grandement à la victoire de son club au championnat du monde des clubs.

Cette semaine, il a cependant touché le fond : seulement 7 ballons touchés ce week-end contre Crystal Palace, puis une place sur le banc durant tout le match contre Lille en Ligue des Champions. On a donc le droit de savoir si Lukaku a encore un avenir à Stamford Bridges ou s’il doit aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs ? La réponse sera certainement donnée dans les prochains mois, mais avec la Coupe du Monde en novembre prochain, l’attaquant de 28 ans doit se stabiliser quelque part pour arriver à 100% au Qatar.