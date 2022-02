Un joueur prêté par Arsenal définitivement à la Fiorentina ?

Les Gunners voudraient le laisser partir.

Arsenal veut toujours se séparer de Lucas Torreira (26 ans), acheté près de 30 millions d'euros en 2018 à la Sampdoria. L'Urugayen est actuellement prêté à la Fiorentina et pourrait bien y rester. En effet, selon le Sun, le club florentin pourrait définitivement acquérir le joueur. On parle d'une somme de 15 millions d'euros. Mikel Arteta voudrait renouveler son milieu, et penserait plutôt à Ruben Neves ou à Youri Tielemans.