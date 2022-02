Rennes et Doku vont affronter Leicester: "Nous avons des ambitions"

Ce sera le choc belgo-belge.

Rennes défiera Leicester lors des 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Un gros choc entre deux prétendants au sacre final qui excite logiquement le directeur sportif du club breton, Florian Maurice.

"Quand on rentre en compétition, on a envie d’aller le plus loin possible. Ce Leicester sera difficile à affronter. Il faut garder confiance. On a eu Tottenham au premier tour, on retourne en Angleterre, c’est une bonne chose, a souligné le dirigeant rennais pour RMC Sport. On n’a pas eu la chance d’aller à Tottenham au retour mais le match aller avait été de belle facture. Le groupe a grandi depuis. On ira à Leicester avec beaucoup d’ambitions avant de les recevoir."

Rendez-vous les 10 et 17 mars prochains.