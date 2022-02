Michiel Jonckheere : "C'était notre dernière chance de faire partie du top 8"

Courtrai s'est incliné à Genk (2-0) ce dimanche lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League. Les Kerels ne sont pas parvenus à revenir dans la rencontre malgré plusieurs occasions.

"Il y avait peut-être mieux à faire. À la fin de la première mi-temps, Messaoudi a manqué l'occasion de marquer le but égalisateur, et si ce but est marqué, vous rentrez aux vestiaires avec un sentiment complètement différent", a confié Michiel Jonckheere à l'issue de la rencontre.

"Après la mi-temps, nous avons eu quelques occasions en contre, mais nous ne sommes pas assez efficaces et calmes devant le but. C'était notre dernière chance de faire partie des huit premiers, maintenant c'est fini. Tirons le meilleur parti des matchs restants."