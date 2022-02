Un club de MLS pour récupérer Sergio Ramos ?

Il n'a joué que 5 matchs cette saison au PSG.

Si l'on parle beaucoup du cas de Lionel Messi comme d'un flop au PSG, que dire alors de celui de Sergio Ramos (35 ans) ? Le défenseur espagnol n'a joué que 5 matchs cette saison suite à des problèmes physiques, et devrait à nouveau manquer le match retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Parisiens, Ramos pourrait partir plus vite que prévu et rallier...la MLS. Selon les informations de Foot Mercato, le Los Angeles Galaxy serait intéressé par offrir une expérience exotique au défenseur espagnol. Le championnat américain vient de reprendre, et son mercato se déroulera entre le 7 juilet et le 4 août. Affaire à suivre...