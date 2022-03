Coppa Italia : service minimum pour la Juventus

La Fiorentina accueillait la Juventus à l'occasion en demie-finale de la Coppa Italia.

Dernier carré de rêve en Coppa Italia avec l'Inter et l'AC Milan, la Juventus et la Fiorentina.

Après le nul (0-0) entre les deux formations milanaises, Fiorentina et Juventus se retrouvaient à Florence pour le match aller.

Dušan Vlahović signait son grand retour à Florence. Mais après une première période timide des visiteurs face à une Viola un peu plus affûtée, Ikoné trouvait le poteau (48e) peu après le retour des vestiaires.

Vlahović (56e) puis Cuadrado (78e) se montraient également dangereux mais finalement, c'est un auto-but de Venuti dans les arrêts de jeu qui offrait la victoire à la Vieille Dame. Sur une des dernières actions, Cuadrado débordait puis centrait fort devant le but, Terracciano manquait sa sortie et le ballon arrivait sur le malheureux Venuti qui déviait dans le but vide.

La Juve en difficultés remporte finalement ce match aller malgré une performance décevante dans l'ensemble.