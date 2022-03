Kylian Mbappé sera-t-il persuadé de rester par l'un de ses équipiers ?

Le départ de Kylian Mbappé se précise pour l'été prochain, mais le PSG n'a pas dit son dernier mot.

Et le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, espère pouvoir jouer un rôle dans l'avenir de Kylian Mbappé : "On essaie de lui parler, oui, je crois que tout le monde a essayé de lui en parler. Mais on ne va pas lui en parler tous les jours", explique le Brésilien sur RMC Sports. "On fait tout pour qu'il sente qu'il est à la maison, qu'il est important. Il marque des buts, il se sent bien, il sait qu'il est chez lui".