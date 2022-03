Mohamed Salah "choqué" par sa place au Ballon d'Or : "Beaucoup de pays ne savent pas comment voter ..."

Mohamed Salah n'a terminé que 7e au classement du dernier Ballon d'Or, un résultat que l'Égyptien a reconnu trouver "choquant".

L'année XXL de Mohamed Salah ne lui a pas permis de faire mieux qu'une 7e place au classement du Ballon d'Or, et le joueur de Liverpool n'a pas caché son mécontentement au moment d'évoquer cette injustice sur les radios égyptiennes : "Personne ne s'attendait à ce que je ne termine que septième mais c'est ce qui s'est passé. C'était choquant", regrette-t-il. "Je ne veux pas sombrer dans la théorie du complot. Je crois que certains pays ne savent pas vraiment comment voter, il peut y avoir des choix imprécis", ajoute Salah.

"Je ne dirais pas qu'il y avait une conspiration contre moi. Je n'ai rien pour prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les votes, je ne sais pas quels critères sont utilisés, mais les résultats ont été choquants", reconnaît l'Egyptien. "Je ne suis pas non plus heureux d'avoir été écarté de l'équipe de l'année, mais ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde soit d'accord avec moi sur ce point. Je devais être dans l'équipe. Ce n'est pas dirigé contre moi, mais je dois y faire face".